Vineri după-amiază, școala ”Teodor Murășanu” din Turda a găzduit un eveniment al tinerilor de la asociația The Da Vinci System, care au pus la cale un concurs care are ca scop pregătirea elevilor din Turda pentru piața IT.



Ei au avut la dispoziție 2 luni pentru a-și pregăti propriul site în limbajele HTML, CSS și JavaScript pe care l-au prezentat vineri după-amiază. Acest proiect este în colaborare cu Cumuluserv Turda.

”Un eveniment unic în Turda s-a desfășurat în cadrul asociației The DaVinci System, CODE AND DESIGN CHALLENGE!

7 echipe au muncit de zori timp de două luni pentru a-și evidenția abilitățile în programare și a da dovadă atât de...

