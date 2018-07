Cod portocaliu de ploi in 18 judete ale tarii. Care sunt zonele vizate Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi, valabila in 18 judete ale tarii. De asemenea, in perioada urmatoare vor intra in vigoare si atentionari cod galben si portocaliu de inundatii.

Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca 18 judete din tara sunt vizate de ploi pana la sfarsitul saptamanii. Abia incepand de joi, vremea se va mai ameliora. Cod galben de ploi in 18 judete "Incepand de sambata pana marti, la ora 21.00, ne vom afla sub incidenta codului galben... citeste mai mult