Cod portocaliu de ninsori si viscol in 19 judete din tara Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, mai multe atentionari meteorologice cod portocaliu si cod galben de ninsori si viscol.

Social Meteorologii au emis doua avertizari cod portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana joi seara in 19 judete din Moldova, Transilvania si Oltenia, si a prelungit codul galben de precipitatii insemnate cantitativ si intensificari ale vantului pentru 18 judete.

Astfel, pana joi, la ora 20:00, va fi in vigoare un cod portocaliu de vremea rea in Muntii Banatului,... citeste mai mult

azi, 12:22 in Social, Vizualizari: 40 , Sursa: 9am in