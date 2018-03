Județul Satu Mare se va afla sub Cod portocaliu și Cod galben de inundații, precum și sub Cod galben de vreme rea. Astfel, în perioada 17 martie, ora 14.00 – 18 martie, ora 8.00, județul Satu Mare se va afla sub Cod galben de precipitații însemnate...

Gazeta de Nord-Vest, 16 Martie 2018