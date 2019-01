Concret, între orele 10.10 şi 13.00, se află sub Cod galben de vreme rea judeţele Alba, Mureş, Sibiu, unde se vor semnala intensificări temporare de vânt care la rafală vor atinge şi depăşi local 55 - 60 de kilometri pe oră. De asemenea, între orele 09.10 - 12.00, se vor afla sub Cod galben de vreme rea judeţele Sălaj, Satu-Mare, unde se vor semnala intensificări temporare ale vântului, care la rafală vor atinge şi depăşi local 55 - 60 de kilometri pe oră. Între orele 09.00 - 12.00, va fi sub avertizare Cod galben judeţul Vrancea, unde se va semnala local ceaţă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri. De asemenea, se va semnala depunere de chiciură. citeste mai mult

