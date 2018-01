Cod GALBEN de vant puternic si ninsoare in 12 judete Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, ninsori in general moderate cantitativ si viscolite.

Sursa foto: unsplash.com Social "Pana la ora 15.00, in Crisana, Maramures si local in Transilvania vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, in general, moderate cantitativ, iar vantul la rafala va avea viteze cuprinse intre 50 si 70 km/h trecator viscolind ninsoarea. Pe arii restranse va fi polei.

In Carpatii Meridionali si de Curbura rafalele vor atinge 60...70 km/h, iar... citeste mai mult

azi, 15:06 in Social, Vizualizari: 23 , Sursa: 9am in