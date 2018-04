Meteorologii anunţă că opt de judeţe se află, în următoarele ore, sub cod galben de vânt puternic. Vântul va sufla chiar şi cu 70 de kilometri pe oră.

Sub cod galben de vânt puternic se află, până la ora 16.30, judeţele Vaslui, Bacău, Vrancea, Neamţ, Galaţi şi Iaşi, unde vântul va avea intensificări de 55 – 60 kilometri pe oră, iar izolat de 70 kilometri pe oră.

Județul Caraş-Severin este sub cod galben de vânt puternic până la ora 15.00, în timp ce Sibiul până la ora 12.00.

Intensificările vântului la rafală vor atinge și depăși viteze de 55-65 kilometri pe oră, iar în zona înaltă montană 70-90... citeste mai mult