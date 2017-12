Cod GALBEN de vant puternic in 14 judete, pana joi seara Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de vant puternic pentru mai multe judete.

Sursa foto: pixabay.com Social "In cursul noptii de miercuri spre joi vantul se va intensifica treptat, la inceput in zona inalta a Carpatilor Meridionali si Occidentali, iar din dimineata zilei de joi si in Banat si local in Crisana.

In judetele Caras-Severin, Timis si Arad vor fi rafale de 55 ... 75 km/h, iar la munte vor depasi 80 km/h si temporar, pe crestele cele mai inalte ale Carpatilor Meridionali, 90...100 km/h.... citeste mai mult

