ANM avertizează că în Tulcea și Constanța sunt intensificări ale vântului cu rafale ce ating 55 - 70 km/h si ninge slab. Codul galben este în vigoare până la ora 14.00.

Prognoza meteo / FOTO: stiriletvr In județul Constanța, sunt sub cod galben de vânt localitățile: Constanța, Eforie, Mangalia, Năvodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Albești, Corbu, Costinești, Cumpăna, Limanu, Lumina, Pecineaga, Topraisar, Tuzla.

Iar in județul Tulcea vântul suflă puternic în: Sulina, Beștepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Chilia Veche, Crișan, Jurilovca, Mahmudia, Maliuc, Murighiol, Nufăru, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Valea Nucarilor.

În această regiune ninge slab.



