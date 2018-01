Cod galben de vant in trei judete, in urmatoarele ore. Rafalele pot ajunge pana la 70 de km/h Administratia Nationala de Meteorologie a emis atententionari nowcasting cod galben de vant pentru trei judete.

Update 15.00- Atentionarile au fost prelungite pana la ora 17.00.

Pana la ora 11.00, sub cod galben se afla localitati din judetul Caras-Severin (Moldova Noua, Oravita, Berliste, Carbunari, Ciclova Romana, Ciuchici, Coronini, Garnic, Gradinari, Naidas, Pojejena, Racasdia, Sasca Montana, Sichevita,... citeste mai mult

