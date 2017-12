Cod GALBEN de vant in patru judete, in urmatoarele ore Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari nowcasting cod galben de vant in mai multe judete.

Sursa foto: unsplash.com Social Pana la ora 17.00, in zona de munte a judetului Prahova, la peste 1800 m altitudine vantul va avea intensificari ce vor atinge la rafala 90...100 km/h.

Tot pana la ora 17.00, in judetul Sibiu (Avrig, Cisnadie, Talmaciu, Boita, Carta, Porumbacu de Jos, Racovita, Sadu, Selimbar, Turnu Rosu) se vor semnala Intensificari ale vantului care vor atinge si depasi la rafala 55-65 km/h.

Pana la ora 19.00, sub cod galben vor fi si... citeste mai mult

