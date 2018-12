Concret, între orele 12.00 - 18.00, se află sub Cod galben de intensificări de vânt judeţele Vâlcea, Gorj, în timp ce judeţul Neamţ este sub Cod galben până la ora 17.00. De asemenea, între orele 10.00 - 16.00 se află sub Cod galben de vânt judeţele Argeş, Prahova şi Dâmboviţa, unde se vor semnala intensificări de vânt cu viteze ce vor atinge 90 - 110 kilometri pe oră. Zona de munte din Braşov şi zona joasă din Sibiu sunt şi ele sub Cod galben până la ora 13.00, în timp ce în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara se vor semnala intensificări de vânt care vor viscoli ninsoarea şi vor reduce vizibilitatea. citeste mai mult

