Concret, între orele 17.20 - 18.20, se află sub avertizare Cod galben de frecvente descărcări electrice judeţele Cluj şi Bistriţa Năsăud. Aici se vor cumula averse ce vor depăşi 20 de litri pe metru pătrat şi vor fi semnalate intensificări de scurtă durată ale vântului şi grindină de mici dimensiuni. De asemenea, se află sub avertizare Cod galben judeţele Arad şi Bihor, până la ora 18.15 şi judeţele Maramureş şi Bacău, până la ora 18.00. Potrivit ANM, de la ora 16.10 şi până la 17.30 se află sub...

