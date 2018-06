Concret, se află sub Cod galben de vreme rea între orele 14.05 - 15.15 judeţul Alba, unde se vor semnala frecvente descărcări electrice, averse de ploaie, grindină de mici dimensiuni şi intensificări de scurtă durată. Între orele 14.00 - 15.00 au fost sub avertizare judeţele Cluj, Sălaj, Satu Mare, în timp ce sub Cod portocaliu se află 13.55 - 14.30 judeţul Sălaj. Judeţele Bihor, Hunedoara, Caraş-Severin sunt sub Cod galben între orele 13.50 - 14.30. Judeţul Cluj se află sub Cod galben între orele 13.40 - 15.00, unde se vor semnala frecvente descărcări electrice, ploi... citeste mai mult

azi, 14:43 in Social, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in