Cod GALBEN de ninsori si viscol, in vigoare de marti seara pana joi. Care sunt zonele vizate Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de precipitatii in extindere, moderate si local insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, meteorologii anuntand ca va intra in vigoare si un cod galben de ninsori abundente, local viscolite, incepand de marti seara.

