Cod galben de ninsori si viscol in 22 de judete 22 judete din Muntenia, Transilvania, Moldova si Dobrogea se afla luni sub avertizari Cod galben de ninsori si viscol, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

Social Pana luni, la ora 11:00, este in vigoare un Cod galben de ninsori valabil in 14 judete, respectiv in Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dambovita si Prahova. In aceste zone vor predomina ninsorile, in... citeste mai mult

azi, 15:29 in Social, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in