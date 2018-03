Cod galben de ninsori – plan de mãsuri stabilit la nivelul Prefecturii

Tinand cont de avertizarea Cod Galben, intrat in vigoare ieri, la ora 15.00, si valabil panã in aceastã searã, la ora 20.00, cu ninsori, intensificãri ale vantului si vreme deosebit de rece, prefectul Eduard-Andrei Popica a convocat, ieri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã, stabilind planul de mãsuri pentru prevenirea si limitarea efectelor negative generate de fenomenele prognozate. Prefectul a mentionat faptul cã in acest interval de timp, responsabilii sã fie foarte atenti, iar comunicarea sã fie una imediatã si constructivã. De... citeste mai mult