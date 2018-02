Cod GALBEN de inundatii pe rauri din 15 judete. Masuri speciale luate de IGSU

Sub cod galben de ceaţă se află judeţele Gorj, Vrancea, Galaţi, Bacău şi Vaslui. Atenţionările cod galben de ceaţă sunt în vigoare până la ora 10.00. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Ca fenomene...

Mediafax, 25 Ianuarie 2018