Meteorologii au emis noi atenţionări cod portocaliu de ploi, grindină şi vânt, valabile de această dată pentru judeţele Suceava şi Neamţ. Alte cinci judeţe se află sub cod galben.



Judeţele Suceava şi Neamţ au intrat până la ora 17.00 sub cod portocaliu de averse care vor depăşi 35 de l/mp, grindină de dimensiuni medii, frecvente descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului.



Alte cinci judeţe, respectiv Harghita, Caraş-Severin, Sibiu, Bacău şi Botoşani sunt, până la ora 18.00, sub avertizare cod galben de ploi, grindină şi intensificări ale vântului.



În cazul județului Botoșani este vizat mai ales orașul Bucecea.



