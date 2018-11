Meteorologii au emis, marţi dimineaţa, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă, valabile în următoarele ore, în localităţi din 11 judeţe situate în Transilvania, Muntenia şi Moldova.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, până la ora 11:00, în localităţi din judeţele Alba, Harghita, Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, iar. Izolat, în aceste zone, vor fi condiţii de burniţă.

Până la ora 10:30, ceaţa va persista în localităţi din judeţul Cluj, iar până la ora 10:00 în Mehedinţi şi Dolj.

Sub Cod galben de...