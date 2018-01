Cod galben de ceata si vizibilitate redusa in 12 judete din tara Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata avertizari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in 12 judete din sudul, estul si centrul tarii, pe durata urmatoarelor ore.

Foto: pexels.com Social Ceata se va semnala in localitati din judetele Braila, Calarasi, Ialomita, Teleorman si Giurgiu, pana la ora 11:00.

Acest fenomen va duce la scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.

Izolat, in zonele mentionate anterior, exista si conditii de depunere a poleiului, potrivit ANM.

Pentru judetele Vaslui si Galati, codul galben este... citeste mai mult

azi, 13:28 in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in