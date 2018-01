Cod GALBEN de ceata si vant in mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari nowacsting cod galben de ceata si vant in mai multe judete.

Social Pana la ora 12.00, sub cod galben de ceata se afla judetele Vrancea, Bacau, Vaslui, Galati, unde ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Pana la ora 15.00, sub cod galben de vant se afla judetul Dolj si zona joasa a judetului Mehedinti, unde se vor semnala intensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 55-60 km/h.

Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore.

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe... citeste mai mult

ieri, 18:28 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: 9am in