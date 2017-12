Cod GALBEN de ceata si polei in opt judete, in urmatoarele ore Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionari nowcasting cod galben de ceata si polei in localitati din opt judete.

Sursa foto: pixabay.com Social Vizate de codul galben de ceata si polei sunt mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita, Covasna, Vrancea, Galati, Iasi, Bacau si Vaslui, unde ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m, iar izolat vor fi conditii de polei.

