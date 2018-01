Meteorologii au emis, sâmbătă noaptea, avertizări cod galben de ceaţă în opt judeţe, valabile până duminică dimineaţa.

Astfel, sunt sub atenţionare meteorologică judeţele Teleorman, Giurgiu, Harghita, Vrancea, Bacău, Vaslui, Galaţi şi Neamţ.

Atenţionările sunt valabile până duminică dimineaţa, la ora 5.

În ceea ce priveşte judeţele din zona Moldovei, ceaţa se va manifesta inclusiv pe drumurile europene E85,E581, E574, şi pe drumurile naţionale.

Ceaţa va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

