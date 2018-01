Nouă judeţe se află marţi dimineaţă sub cod galben de ceaţă până la ora 11.00. Judeţele afectate sunt Vrancea, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Braşov, Harghita şi Covasna, transmite Hotnews.

În toate cele nouă judeţe, ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m. În plus, în Harghita, Covasna şi Braşov sunt şi condiţii de producere a poleiului.

