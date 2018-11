Potrivit meteorologilor, în municipiul Bucureşti este ceaţă până la ora 9.00. Cod galben de ceaţă cu vizibilitate redusă este, de asemenea, până la ora 8.00, în judeţele Ialomiţa, Giurgiu, Brăila, Dâmboviţa, Buzău, Teleorman şi Călăraşi. ”Se va semnala ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m şi izolat sub 50 m”, au precizat meteorologii. În plus, până la ora 10.00, este cod galben de ceaţă în judeţele Suceava, Vaslui, Bacău, Vrancea, Botoşani, Neamţ, Iaşi şi Galaţi.

