Potrivit ANM, între orele 10.00 - 11 este valabil un Cod galben de ceaţă pentru judeţul Ialomiţa, unde va si semnalată ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri. Între orele 08.45 - 11.00 este Cod galben de ceaţă în judeţele Mehedinţi, Gorj şi Dolj, iar între orele 08.10 - 11.00 este Cod galben de ceaţă în judeţul Olt, unde se va semnala ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. citeste mai mult

