Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), se află sub Cod galben de ceaţă judeţele Cluj, Sălaj, Bistriţa Năsăud, între orele 07.55 - 09.00. De asemenea, între orele 07.30 - 09.00, sunt sub Cod galben de ceaţă judeţele Braşov, Alba, Mureş, Sibiu. Se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. citeste mai mult

azi, 09:29 in Social, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in