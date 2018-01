Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat că mai multe judeţe se află, duminică dimineaţa, sub atenţionare cod galben de ceaţă. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea este scăzută pe mai multe artere, iar porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud Agigea au fost închise.

Astfel, până la ora 11 sunt sub atenţionare cod galben de ceaţă judeţele Buzău, Brăila, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Braşov, Harghita, Sibiu, Covasna, Timiş, Arad şi Alba. Vizibilitatea scade local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, iar pe... citeste mai mult