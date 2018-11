Concret, între orele 09.30 - 12.00 sunt sub Cod galben următoarele localităţi: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu. Aici, se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. citeste mai mult

azi, 12:00 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: Adevarul in