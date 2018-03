Meteorologii au emis, joi dimineaţă, atenţionări cod galben de ceaţă pentru judeţele Caraş-Severin şi Timiş, în vigoare până la ora 11.00

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 11.00 sunt sub cod galben de ceaţă judeţele Caraş-Severin şi Timiş.

În aceste zone, vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, iar ca fenomene asociate meteorologii menţionează depunerile îngheţate.



