Meteororlogii au emis, miercuri dimineaţă, atenţionări cod galben de ceaţă, valabile pentru cinci judeţe din sudul şi sud-vestul ţării.

Se află sub cod galben de ceaţă arii extinse în judeţele Prahova, Argeş, Dâmboviţa şi Buzău până la ora 10.00.

Judeţul Gorj se află sub cod galben de ceaţă până la ora 8.00.

Ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.







