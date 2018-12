Până la ora 20:00, în Capitală şi în judeţele Ialomiţa, Brăila şi Ilfov ceaţa va determina vizibilitate redusă, local sub 200 de metri. Totodată, până la ora 19:00, mai multe localităţi din judeţele Constanţa şi Tulcea se află sub atenţionare Cod galben de ceaţă care va determina vizibilitate scăzută sub 200 metri şi, izolat, sub 50 metri. citeste mai mult

acum 55 min. in Social, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in