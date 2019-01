Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, până la ora 10.00, este cod galben de ceaţă în judeţele Ialomiţa, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Buzău, Teleorman, Ilfov, Călăraşi, Suceava, Vaslui, Bacău, Vrancea, Botoşani, Neamţ, Galaţi şi Iaşi.

Până la ora 11.00, vor fi fenomene periculoase în judeţele Vâlcea, Olt, Gorj, Dolj şi Harghita.

Meteorologii anunţă ceaţă care reduce vizibilitatea sub două sute de metri, dar în unele locuri chiar sub 50 de metri. În plus, se va depune chiciură.

Iniţal, avertizarea meteorologilor a vizat 23 de judeţe. Au ieşit de sub cod galben de ceaţă, la ora 8.00, judeţele Brăila şi Giurgiu.

Dacă apreciezi acest articol,... citeste mai mult

azi, 08:50 in Social, Vizualizari: 30 , Sursa: Adevarul in