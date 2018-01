UPDATE ANM a emis avertizare cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 2.00, pentru municipiul Bucureşti şi:

Judeţul Buzău: Zona joasa;

Judeţul Brăila;

Judeţul Ilfov;

Judeţul Ialomiţa;

Judeţul Teleorman;

Judeţul Prahova: Zona joasa;

Judeţul Argeş: Zona joasa;

Judeţul Dâmboviţa: Zona joasa;

Judeţul Giurgiu;

Judeţul Călăraşi;

Ceaţa determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, fiind asociată pe alocuri şi cu burniţă.

Se află sub cod galben de ceaţă până la ora 2:00 judeţele Buzău, Brăila, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea.

Avertizarea de ceaţă va expira la ora 23:00 pentru judeţele Olt, Dolj,

