Avertizările sunt valabile până la ora 10:00. În Bucureşti este semnalată ceaţă care reduce vizibilitatea local sub 200 m.

De asemenea,ceaţă care reduce vizibilitatea local sub 200 m şi izolat sub 50 m se manifestă în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov, Bacău, Vrancea, Galaţi, Mehedinţi, Olt, Dolj.

De altfel, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat deja că, din cauza ceţii dense care a redus vizibilitatea sub 150 de metri iar pe alocuri sub 50 de metri, traficul se desfăşoară cu dificultate pe mai multe artere rutiere din ţară... citeste mai mult

azi, 09:02 in Eveniment, Vizualizari: 38 , Sursa: Adevarul in