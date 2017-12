Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceață, valabil în zona joasă a județului Cluj.



Vor fi afectate localitățile: Cluj-Napoca, Gherla, Aghireșu, Apahida, Baciu, Bonțida, Căpușu Mare, Dăbâca, Florești, Gârbău, Gilău, Iclod, Jucu, Sânpaul, Sic, dar și Județul Sălaj - Cuzăplac, Zimbor.

Se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

