Coca-Cola HBC Ungaria şi-a dublat baza de producţie situată în Dunaharas, scrie Portfolio.hu.

Cel mai mare producător de băuturi nealcoolice din Ungaria planifică o nouă extindere a capacităţii până în 2020 pe 13 hectare de proprietate, aceasta urmând să fie cea mai mare bază de producţie pentru companiile din grupul Coca-Cola HBC.

„În 2017 am investit mai mult ca niciodată, am realizat investiţii de 6 miliarde de forinţi, iar în acest an vom continua să investim. Scopul nostru este de a crea cea mai mare bază de producţie din Europa Centrală pentru grupul de companii Coca-Cola HBC, care acoperă 28 de ţări şi... citeste mai mult