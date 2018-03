Compania Coca-Cola intră într-un nou capitol şi pregăteşte lansarea pe piaţa din Japonia prima băutură alcoolică produsă sub umbrela brandului, potrivit The Independent. Potrivit şefului diviziei din Japonia, Jorge Garduño, Coca-Cola şi-a propus ca până la finele acestui an să lanseze o variantă proprie a celebrei băuturi japoneze Chu-Hi, care conţine între 3 şi 8% alcool şi este preferată în general de femei. De asemenea, noul produs va conţine o doză redusă de alcool şi va avea mai multe arome, de la kiwi la yuzu. „Nu am încercat niciodată să pătrundem pe segmentul băuturilor alcoolice, dar... citeste mai mult

