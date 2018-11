Coborim la prima - 2D

Perioada: 12 noiembrie

Ora: 20,00

• Regia: Tedy Necula

Cu: Iulian Burciu, Grumazescu Cezar, Victoria Cocias, Constantin Cotimanis, Dana Porlogea, Constantin Draganescu

• Gen film: Drama, Romantic, Dragoste

• Premiera in Romania: 26.10.2018

Un metrou se blocheaza intre statii in dimineata de dupa incendiul din clubul Colectiv. Fiecare in drumul sau, calatorii sunt impreuna si incep sa interactioneze. Suntem straini pana cand ceva ne aduce impreuna. Daca ne deschidem, observam ca avem ce impartasi cu cei din jurul nostru. La... citeste mai mult

