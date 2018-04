Ingrediente: 400 g spaghete integrale Barilla 200 g of Pesto Genovese Barilla 1 morcov 1 dovlecel 80 g of mazare 200 g rosii cherry Mod de preparare: Curata morcovul si taie-l in bucati lungi de 4 cm. Fa acelasi lucru si cu dovlecelul. Spala si taie...

AcasaTV, 7 Noiembrie 2015