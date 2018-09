Membrii Coaliției pentru Familie precizează, joi, că inițiativa lor de revizuire a Constituției nu are nicio legătură cu vreo formațiune politică, precizând că resping confiscarea politică a demersului lor.

„Inițiativa noastră de revizuire a Constituției României nu are nicio legătură cu vreo formațiune politică. Nu suntem și nu am fost la remorca niciunui partid.Demersul nostru nu este în niciun fel legat de PSD sau de guvernarea PSD. Protocoalele semnate cu PSD, PNL și ALDE nu au vizat decât obținerea sprijinului parlamentar pentru adoptarea legii de revizuire a Constituției României. Am respins și respingem confiscarea politică a inițiativei... citeste mai mult

acum 24 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Napoca News in