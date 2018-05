Coaliţia funcţionează foarte bine şi la nivel guvernamental, şi la nivel politic şi, de asemenea, relaţia pe care conducerea noastră o are cu conducerea PSD funcţionează foarte bine", a declarat Tăriceanu, la Parlament.

În opinia sa, a început "o manipulare" prin care se doreşte transmiterea mesajului că se va rupe coaliţia de guvernare.

"A început astăzi o manipulare (...), am văzut în câteva suporturi media reluată o declaraţie de-a mea mai veche, dar complet distorsionată - şi anume că vorbesc pentru prima oară despre ruperea coaliţiei. Eu am... citeste mai mult

