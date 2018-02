Tancul T-72 a fost distrus sâmbătă în apropiere de localitatea Al Tabiyeh, din provincia Deir Ezzor, a comunicat Pentagonul, potrivit site-ului postului France 24.

"Am detectat şi am observat un tanc care a tras în direcţia noastră", a declarat generalul Jeffrey Harrigian, care comandă Forţele aeriene ale SUA din regiune.

"A continuat să se mişte, aşa că am ... pus în aplicare regulile de autoapărare pentru a ne proteja", a completat oficialul militar american.

Harrigian a evitat să comenteze cui îi aparţinea tancul de fabricaţie rusească, însă acest tip de vehicul blindat este utilizat de forţele armate siriene.

