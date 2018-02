Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Năsăud, luptă eco pe două fronturi Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Năsăud a fost validată să intre în proiectul ”Let`s Get Green” organizat de Let`s Do It Romania. Respectivul proiect este o amplă campanie națională de educație ecologică la care s-au înscris 750 de școli din România, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, și are drept miză premii de 15.000 de euro. Școlile vor realiza activități de instruire a profesorilor, elevilor și de responsabilizare a parinților. Mai exact, aceștia vor învăța ce înseamnă colectarea deșeurilor și protecția mediului, cum se colectează deșeurile acasă pentru a le aduce la reciclare. De asemenea,... citeste mai mult

