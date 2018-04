„Scoala altfel” la Penitenciarul Gherla: Peste 100 de elevi au vazut cu ochii lor ce inseamna sa ajungi in spatele gratiilorFoto: captura YouTube / Gherla Info (Arhiva)

Peste 100 de elevi de la doua unitati de invatamant au mers saptamana trecuta la Penitenciarul Gherla unde au vazut cu ochii lor ce inseamna sa ajungi in spatele gratiilor si au discutat cu detinuti atent selectionati despre efectele reale ale incarcerarii.

Vizitele au avut loc in cadrul saptamanii „Scoala altfel”, cei 121 de elevi participand astfel la o campanie de prevenire a criminalitatii si de facilitare a reintegrarii sociale a detinutilor, se precizeaza intr-un comunicat remis Ziare.com.

