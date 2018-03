Centrul Național al Dansului București (CNDB) chestionează în 2018 contextul cultural local și dimensiunile sale socio-politice și

economice alături de coregrafii, criticii, managerii și publicul autohton, în anticiparea mutării instituției în Sala Omnia, care va avea loc în 2020.

CNDB lansează în acest an primul său proiect educativ de anvergură - Școala performativă pentru copii, organizează Stagiunea națională Stere Popescu, dar și a

cincea ediție a Festivalului LIKE CNDB, inaugurează Mediateca și Arhiva CNDB #The Resource Cube și organizează un Camping de dans contemporan la Craiova.

Școala performativă pentru copii

Prima ediție a Școlii performative pentru copii se desfășoară între 19 citeste mai mult

ieri, 14:46 in Cultura-Media, Vizualizari: 30 , Sursa: Amosnews in