CNAS este in alerta/ Pacientii au reclamat faptul ca s-au folosit cardurile fara stirea lor

Razvan Vulcanescu, presedintele Casei Nationale de Asigurari in Sanatate, a declarat ca au fost semnalate cazuri in care s-a folosit cardul national de asigurari in sanatate fara stirea pacientului.

“Este foarte important sa ne uitam cum este utilizat cardul de asigurare in sanatate. Sunt cazuri in care el ajunge sa circule in momentul cand pacientul ajunge sa se interneze intr-un spital sau are acces cineva cu codul PIN pe cardul respectiv. In momentul in care cu totii vom avea responsabilitatea utilizarii corecte a cardului de asigurari in sanatate, ne vom da seama ca banii vor ajunge pentru o perioada mai lunga. (…) Adica, din... citeste mai mult