Toţi bolnavii de hepatită cronică virală C care sunt în prezent prinşi într-o schemă de tratament "interferon free" au asigurate fondurile şi medicamentele până la finalizarea tratamentului şi nu depind de negocierea unor noi contracte, informează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) într-un comunicat transmis marţi AGERPRES.

Medicamente asigurate pentru bolnavii de hepatită C "Deoarece în spaţiul public continuă să apară afirmaţii conform cărora tratamentele bolnavilor de hepatită cronică C se întrerup până la finalizarea negocierilor... citeste mai mult

azi, 10:28 in Actualitate, Vizualizari: 38 , Sursa: TVR in