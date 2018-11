Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are semnate toate contractele necesare acţiunilor de deszăpezire, precum şi toate stocurile de materiale ce vor fi utilizate în aceste acţiuni, informează, joi, compania.

"Având în vedere că în România au apărut primele ninsori, informăm opinia publică de faptul că CNAIR are semnate toate contractele necesare acţiunilor de deszăpezire, precum şi toate stocurile de materiale ce vor fi utilizate în aceste acţiuni. Astfel, la această oră, CNAIR are în bazele din toată ţara peste 193.000 tone sare, 511 tone nisip, 433 tone clorură de calciu şi 54 tone de produs ecologic", se arată în comunicatul... citeste mai mult